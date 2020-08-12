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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توافد كبير في مدينتي للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد اليوم سكان مدينتي بأعداد كبيرة على اللجان الانتخابية في مدرسة "مدينتي للغات" للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.
جاء ذلك بعد أن شهدت لجان الانتخابات في مدينتي أمس إقبالا لافتاً، وسط ضوابط وإجراءات احترازية صارمة، مع الحفاظ على مسافات التباعد وانسيابية حركة التصويت للحد من انتشار كورونا.
وقد لاقت اليوم اللجان الانتخابية توافداً مميزاً لسكان مدينتي من كافة الأعمار، سواء الشباب أو كبار السن.
إجراءات احترازية بلجنة مدينتي
أحد سكان مدينتي يستعلم عن لجنه الانتخابية
إقبال على المشاركة فى انتخابات الشيوخ بمدينتي
سكان مدينتي
علم مصر أمام لجنة مدينتي
علم مصر يزين لجنة مدينتي
لجنة مدينتي
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