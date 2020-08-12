شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء الأئمة الناجحين فى مسابقة اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف نتيجة مسابقة اللغة العربية، التى أطلقتها بين أئمة الوزارة، حيث نشرت الوزارة عبر موقعها الالكترونى أسماء الناجحين فى المسابقة والمكافأة التى حصل عليها كل منهم.

وجاءت أسماء الأئمة الناجحين فى مسابقة اللغة العربية والمكافأة التى حصل عليها كل منهم كما يلى:

1. د عبد المجيد أبو بكر عبد المجيد أبو بكر إمام وخطيب، حصل على مكافأة قدرها2000 جنيه

2. الشيخ /أحمد حامد حسن على إسكندر إمام وخطيب، حصل على مكافأة قدرها 2000 جنيه

3. د / بدرى مرسى نور محمد، إمام وخطيب، حصل على مكافأة قدرها 2000 جنيه

4. الشيخ / محمد محمود محمود العدل، إمام وخطيب، حصل على مكافأة قدرها 1500 جنيه

5. الشيخ / محمد احمد خليفة حسن، إمام وخطيب، حصل على مكافأة قدرها1500 جنيه

6. الشيخ /هانى عنتر إبراهيم زكى السباعي، إمام وخطيب، حصل على مكافأة قدرها

7. 1500 جنيه

8. د/محمد عبد العزيز السيد الصفتي، إمام وخطيب، حصل على مكافأة قدرها 1500 جنيه

9. د / أسامة فخرى فكرى محمد الجندي، إمام وخطيب، حصل على مكافأة قدرها 1500 جنيه

10. الشيخ / أحمد صلاح على محمد، إمام وخطيب ، حصل على مكافأة قدرها 1000 جنيه

11. الشيخ / أحمد يونس أحمد عبد الغني، إمام وخطيب حصل على مكافأة قدرها 1000 جنيه

12. الشيخ / الشحات محمود على البحيري، إمام وخطيب، حصل على مكافأة قدرها

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13. 1000 جنيه

14. الشيخ / عبد الرحمن محمد أحمد الوكيل، إمام وخطيب، حصل على مكافأة قدرها

15. 1000 جنيه

16. الشيخ / عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد، إمام وخطيب، حصل على مكافأة قدرها 1000 جنيه

17. الشيخ / عصام إبراهيم سيد أحمد مصطفى، إمام وخطيب، حصل على مكافأة قدرها1000 جنيه

18. الشيخ/ محمد محمد إسماعيل ملكة، إمام وخطيب، حصل على مكافأة قدرها 1000 جنيه

19. الشيخ / أحمد محمد حسين إبراهيم، إمام وخطيب، حصل على مكافأة قدرها 1000 جنيه

20. الشيخ / على عبد الجليل الشوني، إمام وخطيب، حصل على مكافأة قدرها 1000 جنيه

21. الشيخ / إبراهيم محمد محمد إبراهيم، إمام وخطيب، حصل على مكافأة قدرها

22. 1000 جنيه

23. الشيخ / محمد يوسف بدرى أحمد، إمام وخطيب، حصل على مكافأة قدرها 1000 جنيه

كما تقرر عقد دورة خاصة لمدة يومين لمزيد من صقل مواهبهم مع إعطائهم شهادة بحضور الدورة، وسيتم الإعلان لاحقًا عن موعد انعقاد الدورة .