شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات: طائرة تحمل مساعدات لمواجهة كورونا تصل مصر السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، في مصر، عن وصول طائرة مساعدات قادمه من أبو ظبى إلى القاهرة ، يوم السبت القادم، تحمل مساعدات لمكافحة جائحة كورونا.

من جهة أخرى، رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء القيود التي كانت تلزم المقيمين الأجانب الموجودين في الخارج بالحصول على الموافقة قبل العودة إلى أراضيها.

وعلقت الإمارات في مارس دخول غير المواطنين في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنذ ذلك الحين، سمحت للمقيمين بالعودة تدريجيا، إما من خلال منحهم إعفاءات خاصة أو من خلال نظام التسجيل عبر الإنترنت على الرغم من أن كثيرين منهم ما زالوا في الخارج.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم الأربعاء أن التسجيل لم يعد مطلوبا، ونصحت العائدين بتقديم رقم جواز سفرهم وتفاصيل أخرى على موقع إلكتروني حكومي قبل السفر.

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ولم يتضح بعد ما إذا كانت التغييرات تنطبق على دبي التي تعمل بتصريح دخول خاص بها في حين تستخدم بقية الإمارات نظام تسجيل اتحادي.

وسمحت دبي، المركز التجاري للبلاد، بدخول الزوار الأجانب في يوليو، في حين قيدت أبو ظبي، أكبر وأغنى إمارة في البلاد، الدخول واشترطت أن تكون نتائج اختبار كوفيد-19 للراغبين في السفر إليها سلبية.

وسجلت الإمارات 62966 إصابة بفيروس كورونا و358 حالة وفاة.