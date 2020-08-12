شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال كثيف من سكان الرحاب للتصويت فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اللجان الانتخابية بالرحاب لليوم الثاني إقبالا كبيرا من سكان المدينة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بعد ان شهدت لجان الانتخابات في الرحاب أمس إقبالا لافتاً، وسط ضوابط وإجراءات احترازية صارمة، بهدف الحفاظ على مسافات التباعد التي تضمن انسيابية حركة التصويت والحد من انتشار كورونا.

ولاقت اللجان الانتخابية توافداً مميزاً لسكان الرحاب من كافة الأعمار، سواء الشباب أو كبار السن.



إقبال-كثيف-من-سكان-الرحاب-للتصويت-فى-اليوم-الثاني-لانتخابات-مجلس-الشيوخ-(1)



إقبال-كثيف-من-سكان-الرحاب-للتصويت-فى-اليوم-الثاني-لانتخابات-مجلس-الشيوخ-(2)



إقبال-كثيف-من-سكان-الرحاب-للتصويت-فى-اليوم-الثاني-لانتخابات-مجلس-الشيوخ-(3)



إقبال-كثيف-من-سكان-الرحاب-للتصويت-فى-اليوم-الثاني-لانتخابات-مجلس-الشيوخ-(4)



إقبال-كثيف-من-سكان-الرحاب-للتصويت-فى-اليوم-الثاني-لانتخابات-مجلس-الشيوخ-(5)



إقبال-كثيف-من-سكان-الرحاب-للتصويت-فى-اليوم-الثاني-لانتخابات-مجلس-الشيوخ-(6)



إقبال-كثيف-من-سكان-الرحاب-للتصويت-فى-اليوم-الثاني-لانتخابات-مجلس-الشيوخ-(7)



إقبال-كثيف-من-سكان-الرحاب-للتصويت-فى-اليوم-الثاني-لانتخابات-مجلس-الشيوخ-(8)



إقبال-كثيف-من-سكان-الرحاب-للتصويت-فى-اليوم-الثاني-لانتخابات-مجلس-الشيوخ-(9)



إقبال-كثيف-من-سكان-الرحاب-للتصويت-فى-اليوم-الثاني-لانتخابات-مجلس-الشيوخ-(10)

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إقبال-كثيف-من-سكان-الرحاب-للتصويت-فى-اليوم-الثاني-لانتخابات-مجلس-الشيوخ-(11)



إقبال-كثيف-من-سكان-الرحاب-للتصويت-فى-اليوم-الثاني-لانتخابات-مجلس-الشيوخ-(12)



إقبال-كثيف-من-سكان-الرحاب-للتصويت-فى-اليوم-الثاني-لانتخابات-مجلس-الشيوخ-(13)



إقبال-كثيف-من-سكان-الرحاب-للتصويت-فى-اليوم-الثاني-لانتخابات-مجلس-الشيوخ-(14)



إقبال-كثيف-من-سكان-الرحاب-للتصويت-فى-اليوم-الثاني-لانتخابات-مجلس-الشيوخ-(15)



الالتزام-بالإجراءات-الاحترازية



أهالى-الرحاب-أمام-لجنة-التصويت-بانتخابات-مجلس-الشيوخ



سكان-الرحاب



سكان-الرحاب-يرفعون-علم-مصر-أثناء-الإدلاء-فى-انتخابات-الشيوخ



سكان-الرحاب-يشاركون-فى-انتخابات-الشيوخ



طوابير-سكان-الرحاب-للمشاركة-فى-انتخابات-مجلس-الشيوخ



لجنة-الرحاب