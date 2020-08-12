شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تلتقى نظيرتها بجنوب السودان للتباحث حول تعزيز التعاون بالمجال الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بنظيرتها بجنوب السودان للتباحث بشأن تطوير وتعزيز التعاون الثنائى بالمجال الطبى، وذلك حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه رسالة لرئيس جنوب السودان بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية.

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من ناحية أخرى، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، وكذلك رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة خطط تطوير الهيكل التنظيمى لقطاع الثروة المعدنية.

ووجه الرئيس بصياغة رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعدين تعظم الاستفادة من موارد الدولة وفق المحددات الحاكمة التي ترسخها الدولة في آليات العمل بتحقيق الحوكمة، والميكنة، والتنظيم الإدارى الحديث.