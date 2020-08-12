كل ما تريد معرفته عن الهزة الأرضية بدمياط قبل قليل X 9 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية ، هزة أرضية خفيفة جنوب غرب دمياط، وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل الهزة الأرضية فى نقاط مبسطة كما يلى : الهزة الأرضية خفيفة جنوب غرب دمياط الهزة الأرضية قوتها 3.3 على مقياس ريختر الهزة الأرضية تبعد عن مدينة فارسكور 3 كم الهزة على عمق 30 كيلو لم يصل للمعهد إفادة بوقوع إصابات أو خسائر لو حدثت له توابع ستكون خفيفة ولن يكون لها أى تأثير تعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر أصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر . الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال Advertisements

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