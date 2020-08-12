شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة النهضة تكرم أول الثانوية العامة ببنى سويف بمنحة كاملة لدراسة الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مجلس جامعة النهضة ببنى سويف فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة والعمداء والقيادات الإدارية الطالب أحمد السيد برعى أول الثانوية العامة الشعبة العلمية للعام الحالى بمجموع 410 ، والطالب من أبناء مركز سمسطا ببنى سويف.

وقال بيان صادر عن جامعة النهضة، إن هذا التكريم في إطار تعظيم قيمة التفوق وتشجيع الطالب على استمرار تفوقه خلال دراسته الجامعية، وخلق نموذج القدوة ليحتذى به الطلاب.

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يذكر أن جامعة النهضة خصصت منحة سنوية باسم الدكتور محمد مشالى لأحد الطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة لدراسة الطب البشرى بالجامعة، والتدريب بسنة الامتياز بجامعة فيينا الطبية بالنمسا .

وقدمت الجامعة للطالب أحمد السيد يرعى منحة كاملة لدراسة الطب البشرى بالجامعة، والتدريب بسنة الامتياز بجامعة فيينا الطبية بالنمسا تقديرا لتفوقه وتشجيعًا له.