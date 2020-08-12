شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المتحف الكبير عن حريق الرماية: المتحف آمن تماما ولا يوجد أخطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت إدارة المتحف المصرى الكبير، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن المتحف آمن تمامًا بحمد الله، ولا يوجد أى من تلك الأخطار داخل أو خارج المتحف أو على الطرق المحيطة به، وذلك ردا على ما نشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حريق بجانب المتحف المصري الكبير.

واندلع منذ قليل، حريق فى ميدان الرماية، ومن جانبهم، انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بنشوب حريق، وانتقلت سيارتى إطفاء، وتمت السيطرة عليه.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال. وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

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وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.