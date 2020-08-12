شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مترو الأنفاق يدلى بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الانفاق بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ المصرى 2020، وذلك داخل مقر لجنته الانتخابية بمدرسة فاطمة النبوية الابتدائية بدائرة قسم الساحل بشبرا .



حيث أكد الفضالى أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى على الجميع ومسئولية يتحملها كل مواطن تجاه بلده حتى يستطيع هذا الوطن استكمال رحلة التنمية والبناء والاستقرار، مؤكداً على أن مصر منذ تولى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت عمليات إصلاح اقتصادية وتنموية كبيرة و غير مسبوقة.

واختتم الفضالي حديثة مؤكداً على حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها، وأن هناك شباب مصريين متطوعين لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة المساعدات لهم والبحث من خلال الرقم القومي لمعرفة اللجنة الانتخابية .

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يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.