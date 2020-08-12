شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الألمانية بالقاهرة تخصص 540 ألف جنيه لدعم جهود مكافحة (كوفيد- 19) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفارة الألمانية بالقاهرة عن مساهمتها بمبلغ 540 ألف جنيه مصري (حوالي 30 ألف يورو) لدعم العمل الهام الذي تقوم به المؤسسة الخيرية المصرية "مرسال" من خلال تزويد المستشفيات بالمستلزمات الوقائية والطبية الأساسية.



وذكر بيان وزعته السفارة اليوم أن المساهمة الألمانية ستسخدم للمساعدة في تجهيز المستشفيات في مختلف المحافظات في جميع أنحاء مصر، وتحديدا في محافظات الفيوم والقاهرة والجيزة وقنا ومرسى مطروح .. مضيفا أن المساهمة الحالية تعد جزء من جهود ألمانيا لدعم الشعب المصري في التعامل والتغلب علي تأثير وباء كوفيد 19 بجانب تخصيص دعم إضافي في مجال التعليم الفني وجمع النفايات الصلبة.



ونقل البيان قول زونكى سيمون، القائم بالأعمال السفارة الألمانية: " إن جائحة كورونا المستجد العالمية قد شكلت ضغطا كبيرا على القطاعات الطبية في كل بلد في العالم، وأن أولئك الذين يعملون بلا كلل من أجل صحتنا والذين يعتنون بالمحتاجين بيننا، بحاجة للدعم والتضامن الآن، ولذلك، فأنا سعيد جدًا لأن ألمانيا تساهم في هذا المجهود من خلال مساندة فريق مؤسسة "مرسال" في عملهم المهم و الإنساني. "