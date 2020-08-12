شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: فتاة تدلى بصوتها بعد ساعات من اغتصابها وعبد الرحمن أبوزهرة "مش لاقى ياكل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.





أفاد موقع فالصو فى تقريره، أن الصفحات الموالية لجماعة الإخوان تداولت شائعة على فيسبوك، بشأن بوست مصحوب بصورة منسوب إلى جريدة الشروق يزعم أن فتاة تدعى "إسراء" تدلى بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ بعد ساعات من اغتصابها بالشرقية، لكنه بالبحث تبين عدم صحة الخبر المتداول.

بمزيد من البحث تبين أن الصفحة الرسمية لجريدة الشروق على "فيسبوك" نشرت الخبر الصحيح عام 2019 بعنوان "إسراء" تدلى بصوتها على "نقالة" بعد ساعات من إجرائها عملية جراحية فى الشرقية، وأن الواقعة كانت خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية.



1 شائعة تصويت فتاة بعد ساعات من اغتصابها بمجلس الشيوخ

كما رصد موقع فالصو، تداول منشور على السوشيال ميديا يزعم تبرع دول تركيا وقطر بمساعدات مالية إلى الشعب اللبناني عقب انفجار بيروت، إلا أن كاتب المنشور قال إن مصر تبرعت بأدوية منتهية الصلاحية.

لكنه بالبحث عن حقيقة تلك الأنباء المتداولة تبين أنه لا أساس لها من الصحة، حيث نفى رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، صحة ما نُسب إليه من تصريحات بشأن المساعدات القادمة من مصر إلى بلاده، للمساعدة في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وفي بيان لمكتبه الإعلامي، قال الحريري: "يعمد منذ فترة أحد المواقع الإلكترونية المشبوهة، إلى نشر أخبار كاذبة تتعلق بالرئيس سعد الحريري، وآخرها فبركة كلام عن المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية".

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2 شائعة تقديم مصر أدوية منتهية الصلاحية إلى لبنان

وفى تقرير "فالصو" اليومى، انتشر على السوشيال ميديا منشور مصحوبا بلوجو موقع شهير، يزعم أن رئيس جهاز الإحصاء صرح بأن الراتب الشهرى إذا كان أقل من 8827 جنيهاً للفرد فإنه يعتبر تحت خط الفقر، إلا أنه بالبحث عن حقيقة الأمر تبين أن رئيس جهاز الإحصاء لم يصرح بذلك، وأن ما صرح به عام 2019، هو أنه إذا كانت قيمة الراتب أقل من ثمانية آلاف وثمانمائة وسبع وعشرين جنيهاً سنويا، فإن الفرد يعتبر تحت خط الفقر وليس كما زعم المنشور المتداول.



3 شائعة الراتب الشهري إذا كان أقل من 8827 جنيه فالفرد تحت خط الفقر

وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، تغريدة مفبركة منسوبة للفنان عبدالرحمن أبوزهرة قال فيها:"بعد إذن أي حد يشوف التويتة دي يعملها رتويت، أنا أبحث عن عمل لأن مبقتش قادر على العيشة، من 3 سنوات وأنا قاعد في البيت، وحرفيًا مبقتش لاقي آكل، أنا تعبت من القعدة بالبيت، أي حاجة بس تكون آدمية محترمة تحترم ما قدمته من تاريخ".

لكن سحر ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، كشفت حقيقة التغريدة المنسوبة لوالدها، ونفت أن يكون له حسابات عبر موقع "تويتر"، ونشرت سحر صورة للحساب، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت عليها قائلا: "الأستاذ عبد الرحمن أبو زهره ليس له حساب على تويتر، وهناك أكونت غير حقيقي باسمه، ومن أنشأ هذا الأكونت سوف يلاحق قانونيا، وكل ما ينشر بهذا الأكونت غير حقيقي ومحض افتراءات".

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الأربعاء، عادت صورة للقيادى فى حزب النور نادر بكار مع وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبى ليفنى إلى الظهور والتداول مجددًا على السوشيال ميديا، لكنه بالبحث تبين أن الصورة المتداولة مفبركة وغير حقيقية.

أما الصورة الأصلية يرجع تاريخها إلى مايو 2014 حسبما نشرها الحساب الرسمى لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية على موقع "فليكر" للصور، وبين وليام هيج وزير الخارجية البريطانى السابق وليفنى خلال لقائمها فى لندن، وكانت ليفنى تشغل آنذاك منصب وزيرة العدل.