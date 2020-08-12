شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يكلف السكرتير العام بمتابعة عمل لجان حصر مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعا بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء لمناقشة الموقف التنفيذي لأعمال حصر المخلفات بمدن الإسكان التعاوني بمحافظة السويس.

وفي الاجتماع كلف محافظ السويس، السكرتير العام للمحافظة بمتابعة عمل لجان حصر مخالفات البناء والتراخيص الخاصة بالمدن السكنية التعاونية علي مستوي حي فيصل وحي عتاقة.

وقال "صقر": "نبذل كل الجهود لتقنين أوضاع المواطنين وحل مشاكلهم، من خلال التصالح في مخالفات البناء والالتزام بالاشتراطات والقواعد المحددة لذلك، مشددًا علي أهمية أن يستفيد المواطن قبل انتهاء المهلة المحددة للتصالح في المخالفات من خلال دفع قيمة 25%من المبلغ المحدد كجدية للتصالح".

واستمع المحافظ لرؤساء اللجان المشكلة لأعمال الحصر للمخالفات الموجودة علي مستوي الاحياء وعدد المخالفات التي تم حصرها والحالات التي تقدمت للتصالح .

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حضر الاجتماع كل من ممثلي نقابة المهندسن ومدير التخطيط العمراني والأملاك الأميرية والزراعية ومركز المعلومات والمكتب الفني بالمحافظة والإدارات الهندسية والتنظيم بالأحياء.