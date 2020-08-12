أمين مجمع البحوث الإسلامية: مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر فى انتخابات مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وعاظ الأزهر الشريف من مختلف مناطق الوعظ فى جميع محافظات الجمهورية فى عملية الاستحقاق الانتخابى لاختيار المرشحين لمجلس الشيوخ، التى بدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى مساء اليوم.
وأكد الكتور نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إن المشاركة الفعّالة للوعاظ فى هذه الانتخابات، ليست مشاركة فردية وإنما هى رسالة موجهة لجموع الشعب المصرى تؤكد على أهمية المشاركة الفعّالة، والإدلاء برأيهم فى اختيار من يمثلهم فى مجلس الشيوخ، لما تمثله هذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى فى استكمال بناء مؤسسات الدولة المصرية.
أضاف الأمين العام أن الوعاظ تواجدوا منذ الصباح في لجان الاقتراع في مختلف المحافظات، وذلك في الوقت الذي شاركوا فيه أيضًا في توعية المواطنين بأهمية وأمانة المشاركة الفعّالة والإيجابية حتى تستكمل الدولة مسيرة العمل والتنمية والبناء.
جانب من المشارة بانتخابات مجلس الشيوخ (1)
جانب من المشارة بانتخابات مجلس الشيوخ (2)
جانب من المشارة بانتخابات مجلس الشيوخ (3)
جانب من المشارة بانتخابات مجلس الشيوخ (4)
جانب من المشارة بانتخابات مجلس الشيوخ (5)
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