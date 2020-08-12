بنسبة 25%.. 3 أيام على نهاية مهلة دفع جدية التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

3 أيام فقط تفصلنا عن انتهاء المدة التي حددتها وزارة التنمية المحلية لمخالفي البناء لدفع مبالغ جدية التصالح في المخالفات الخاصة بهم بنسبة 25% من إجمالي قيمة المخالفة وذلك بالنسبة لم تقدم بطلبات تصالح من قبل أو من يتقدم بطلبات تصالح خلال الأيام المقبلة.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر كتابا دوريا تم تعميمه على المحافظات بشأن مبالغ جدية التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لراغبي التصالح ينتهي العمل به 15 أغسطس الجاري.

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وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه عقب انتهاء مدة هذا الكتاب الدوري منتصف أغسطس ستبحث الوزارة الوضع، ومن الممكن أن يصدر كتاب دوري جديد بخصوص هذا الشأن.

وتنتهي المهلة الممنوحة للمخالفين للتقدم بطلب تصالح على المخالفات الخاصة بهم في 30 أغسطس المقبل، ويحق لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة عام آخر وذلك وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

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