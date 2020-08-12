بالصور.. نقيب المعلمين يتفقد جهود دعم المشاركة في انتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفقد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأربعاء، عدداً من الفرعيات واللجان النقابية للوقوف على مدى الخدمات المقدمة منها للأعضاء، ومتابعة دورها لمعاونة المعلمين المشاركين في العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وزار الزناتي، النقابة الفرعية بمصر القديمة واللجان النقابية بالمنيل ومصر القديمة يرافقه الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والدكتور مجدي علام، والمستشار شبل همام، رئيس جمعية أبناء قنا، وكان في استقبالهم الدكتور ياسر عمر، مدير عام إدارة مصر القديمة، والدكتور خالد عبده، رئيس النقابة الفرعية بمصر القديمة، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية واللجان النقابية.

وحرص خلف الزناتي على مشاركة أبنائه المعلمين الذين تجمعوا في النقابة الفرعية وانطلق معهم إلى لجانهم الانتخابية دعماً لكل خطوات الدولة وتنفيذ استحقاقها الدستوري بانتخاب مجلس الشيوخ، مؤكدا أن المعلمين دائماً في طليعة المشاركين لأي خطوة تدعم الوطن في ظل قيادة سياسية حكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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