على عمق 30 كم.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل الهزة الأرضية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
كشف الدكتور جاد القاصي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل الهزة الأرضية التي وقعت جنوب مدينة دمياط.
وقال القاضي، لمصراوي، الأربعاء، إنها هزة أرضية خفيفة جنوب غرب دمياط بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، على عمق 30 كم، ووقعت في تمام الساعة 3:46 دقيقة عصر اليوم.
وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهزة تبعد عند مدينة فارسكور 3 كم، ولَم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي إصابات أو خسائر، أو الإحساس بها أيضا.
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