النائب العام يهنئ رئيس النقض الجديد بتوليه المنصب.. ويؤكدان ضرورة تحقيق العدالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
قدم النائب العام، المستشار حماده الصاوي، التهنئة إلى المستشار عبد الله عمر مصطفى شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عقب أدائه اليمين القانونية لمباشرة مهامِّ منصبه.
وذكر النائب العام في بيان، اليوم الأربعاء، أنه التقى برئيس مجلس القضاء الأعلى؛ لتهنئته بتولي هذا المنصب القضائي الرفيع، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ لسيادته بالتوفيق والسداد.
وأكدا الجانيان خلالَ اللقاء سموَّ الرسالة التي يؤديها القضاء العادي بشعبتَيْه، وضرورةَ دوام استمرار التعاون المثمر فيما بينهما، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة لكافة المواطنين.
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