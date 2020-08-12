الوطنية للانتخابات: سنطبق غرامة الامتناع عن التصويت والجريمة لا تسقط بالتقادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شدد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن جميع الجرائم الانتخابية لا تسقط بمضي المدة، متعهدا بتطبيق الغرامة المنصوص عليها لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتصل عقوبة الامتناع عن التصويت لـ500 جنيه لكل من يتخلف عن أداء واجبه الوطني دون عذر، وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020.

وأكد المستشار "لاشين" في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، انتظام سير عمل اللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ، لليوم الثاني والأخير من عمر الجولة الأولى لهذه الانتخابات، الذي بدأ التصويت فيه منذ الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء.

Advertisements

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم الثاني لاقتراع المصريين بالداخل لم يشهد أي مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية، وأنه عقب انتهاء التصويت سيتم الفرز داخل اللجان الفرعية، وإرسال الحصر العددي لكل لجنة إلى اللجان العامة لقيامها بدورها بإعلان الحصر العددي لمجموع لجان الدائرة الواحدة.

وترسل اللجان العامة الحصر العددي لعدد الناخبين المقيدين بها ومن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات تباعا، ووفقا للجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها نتيجة الجولة الأولى يوم الأربعاء، 19 أغسطس الجاري.

وحث المستشار لاشين إبراهيم، المصريين على ضرورة النزول إلى اللجان الفرعية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلا: إن حب الوطن والانتماء إليه ليس سهلا إنما هو عمل ثقيل، يحتاج إلى التضحية الحقيقة من أجل بنائه".

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضٍ أساسيًا واحتياطيًا، ومعاونة 120 ألف موظف.