"السر في الحقنة"..العثور على جثة مصور بدورة مياه قناة فضائية بمدينة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يعبأ مصور بقناة فضائية بتعليمات محل عمله التي تمنع تعاطي المواد المخدرة بشكل قاطع خاصة داخل أروقة مدينة الإنتاج الإعلامي، وراح يحقن نفسه بمخدر بحثا عن راحة وهمية كلفته حياته.

48 ساعة فقط التقط خلالها ضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر أنفاسهم بعد جهود مضنية كللت بالنجاح بكشف لغز سرقة فيلا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بحي الأشجار حتى وجدوا أنفسهم أمام بلاغ جديد عبر شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل دورة مياه قناة فضائية.

العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، وجه بسرعة انتقال قوة بقيادة الرائد هاني عماد رئيس وحدة المباحث ومعاونيه الرائد فريد معاذ والنقيب مصطفى رشوان.

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المعاينة أثبتت أن الجثة لمصور يبلغ من العمر 38 سنة، ووجود آثار حقن في الجسم، في الوقت الذي جاء بتقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم محمد ربيع مفتش مباحث فرقة حدائق أكتوبر، كشفت كواليس البلاغ، المتوفي أدمن تعاطي المخدرات، ووصل به الأمر إلى حقن نفسه داخل دورة مياه محل عمله، ليفارق الحياة بسبب جرعة زائدة.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير محضر أحاله اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.