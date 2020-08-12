"الضباط والأمن حوالينا في كل مكان".. فيديو يرصد جهود الداخلية خلال تأمين انتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، فيديو يرصد خطة الوزارة في تأمين انتخابات الشيوخ بمختلف مديريات الأمن؛ والتي إجراءات تأمينية واسعة النطاق، وانتشارا مُكثفا للقوات بمحيط لجان التصويت لتهيئة المناخ المناسب للإدلاء بأصواتهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية خلال عملية انتخابات مجلس الشيوخ 2020 .

كما واصل مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية المرور على الخدمات والتأكيد على استمرار يقظة القوات وحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنساني خاصة مع كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين غير القادرين على الحركة الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بلجان الاقتراع من خلال توفير كراسي متحركة بكافة مقار اللجان، الاستجابة الفورية لطلبات عددٍ منهم بتوفير وسيلة انتقال لاصطحابهم من محل إقامتهم إلى مقار لجانهم الانتخابية والعودة مرة أخرى.

كما تم التأكيد على مراجعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتوزيع الكمامات الواقية والتحقيق من وجود مسافات أمنة بين المصطفين لأداء حقهم الدستوري حفاظاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا .