3 إجراءات قبل إعلان نتيجة انتخابات الشيوخ رسميًا.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

يواصل الناخبون المصريون، منذ التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، عمليات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، في أكثر من 14 ألف لجنة فرعية، وسط إجراءات احترازية مشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا.

بحلول التاسعة مساءً، من المقرر أن تبدأ اللجان في فرز الأصوات، وتحديد نسبة تصويت كل ناخب على مستوى الجمهورية، ومن بعدها تتم 3 إجراءات أخرى قبل إعلان النتيجة الرسمية من الهيئة الوطنية للانتخابات في 19 أغسطس الجاري، وفق الجدول الزمني لاقتراع الشيوخ المحدد سلفًا.

وجاءت تلك الإجراءات على النحو التالي:

- تقديم تظلمات إلى اللجان العامة، وإحالتها للهيئة الوطنية للانتخابات، بعد إعلانها للحصر العددي للأصوات،

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- الفصل في التظلمات خلال 24 من تاريخ عرضها على الهيئة.

- إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.

- إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية.

ويتنافس على المقاعد المائة المخصصة للنظام الفردى 787 مرشحا فى 27 دائرة انتخابية، وقائمة واحدة تحت اسم "القائمة الوطنية لدعم مصر" التى تضم 11 حزبا سياسيا السباق على مقاعد القائمة الموزعة على 4 دوائر انتخابية.

الدوائر الأربعة هى: دائرة الشمال وتضم عدة محافظات أبرزها القاهرة ولها 35 مقعدا، ودائرة الجنوب وتضم محافظات الصعيد اعتبارا من محافظة الجيزة ولها 35 مقعدا أيضا، ودائرة الشرق ولها 15 مقعدا و دائرة الغرب ولها 15 مقعدا.