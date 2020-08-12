بـ"كرسي متحرك".. "أمن القاهرة" يُساعد مسنًا في الإدلاء بصوته بالنزهة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

استجابت غرفة عمليات نجدة القاهرة، إلى طلب المواطن فاروق عادل البالغ من العمر 83 سنة، بحمله إلى اللجنة الانتخابية؛ للإدلاء بصوته.

وذكرت مديرية أمن القاهرة في بيان اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لسوء حالة الرجل الصحية وكبر سنه، قرر اللجوء لشرطة النجدة لمساعدته للإدلاء بصوته في الانتخابات.

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ووجه "أمن القاهرة" مأمورية بمعرفة المقدم صلاح البيلي، نائب مأمور قسم شرطة النزهة، لاصطحابه للمقر الانتخابي الخاص به وتسهيل إجراءات الاقتراع وتوصيله للمنزل مرة أخرى.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المسن، مقيم 12 ش عبدالعزيز إسماعيل من شارع أحمد أمين دائرة قسم شرطة النزهة.

وتبين أن مقر المُسن الانتخابي بلجنة مدرسة الليسية حرية بدائرة القسم، فاصطحبته القوات إلى مكان تصويته بواسطة كرسي متحرك، وأدلى بصوته، ومن ثم تم اصطحابه لمحل إقامته.