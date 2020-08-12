مصر | أمن القاهرة يلبي استغاثة مواطن مسن يرغب فى الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة يلبي استغاثة مواطن مسن يرغب فى الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجاب قطاع أمن القاهرة، لتلبية استغاثة مواطن كفيف يرغب في الإدلاء بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة من المواطن فاروق عادل يفيد بانه مسن ويبلغ من السن 83 سنة بالمعاش ويرغب بالتوجة للجنة الانتخابية للإداء بصوتة، ونظرًا لسوء حالة الصحيه وكبر سنه فقرراللجوء لشرطة النجدة لمساعدته للإدلاء بصوتة في الانتخابات.

على الفور تم توجيه مأمورية لاصطحابه للمقر الانتخابي الخاص به وتسهيل إجراءات الإقتراع وتوصيله للمنزل مرة أخرى،وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغ ويدعى فاروق عادل محمد يبلغ من العمر 83 سنه بالمعاش ومقيم 12 ش عبد العزيز إسماعيل من شارع احمد امين دائرة قسم شرطة النزهة.

وبالاستعلام عن المركز الانتخابي الخاص به تبين انه بلجنه مدرسة الليسية حرية بدائرة القسم، حيث تم توفير كرسى متحرك وتم إصطحابه الى المقر الانتخابى وقام بالإدلاء بصوته ثم إصطحابه مرة أخرى لمحل اقامته.

Advertisements

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد من المراكز.