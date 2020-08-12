أخبار مصر | بعُكاز.. مُسن ومسنة يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بعُكاز.. مُسن ومسنة يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتحتوي مدرسة العقاد على لجنتي 450 و451 لاستقبال المواطنين للإدلاء باصواتهم داخل صناديق الاقتراع، وسط تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الامن من الجيش والشرطة وسط إجراءات أمنية واحترازية مكثفة.
وبدأت عمليات التصويت أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الأربعاء، في نحو 14 ألف لجنة فرعية بمختلف المحافظات يدلى خلال عملية الاقتراع قرابة 63 مليون ناخبا تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاضيا، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وجولة انتخابات مجلس الشيوخ يتنافس خلالها 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.