أخبار مصر | بعُكاز.. مُسن ومسنة يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر بعُكاز.. مُسن ومسنة يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بالمطرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى مشهد يؤكد على حرص المواطنين على المشاركة السياسية أصر رجل وسيدة من كبار السن، على الإدلاء بصوتهما في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة العقاد بالمطرية.

وتحتوي مدرسة العقاد على لجنتي 450 و451 لاستقبال المواطنين للإدلاء باصواتهم داخل صناديق الاقتراع، وسط تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الامن من الجيش والشرطة وسط إجراءات أمنية واحترازية مكثفة.

وبدأت عمليات التصويت أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الأربعاء، في نحو 14 ألف لجنة فرعية بمختلف المحافظات يدلى خلال عملية الاقتراع قرابة 63 مليون ناخبا تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاضيا، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجولة انتخابات مجلس الشيوخ يتنافس خلالها 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.