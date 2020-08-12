أخبار مصر | توفير وسائل مواصلات مجانية لنقل الناخبين بالغربية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر توفير وسائل مواصلات مجانية لنقل الناخبين بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد لجان محافظة الغربية البالغة ٨٠٤، إقبالًا متوسطًا منذ فتح باب التصويت في يومه الثاني، وانتشرت لليوم الثاني علي التوالي السيارات التي تقل المواطنين لتوصيلهم لمقار اللجان بالمجان، وكذلك اللافتات التي تدعو للمرشحين والقائمة الواحدة الموجودة بالمحافظة.

وانتظمت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، منذ أمس الثلاثاء، وفتحت أبوابها في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، تحت إشراف قضائي، وتأمين المقار ومحيطها من قبل الجيش والشرطة.

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وشهدت العملية الانتخابية فى يومها الثاني، بدء توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، للإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات لمجلس الشيوخ المصري، ضمن الاستحقاق الدستوري.

وكانت الانتخابات فى يومها الأول شهدت استقرار سير عمليات التصويت، والهدوء فى اللجان ومحيط اللجان، وسط الإجراءات الاحترازية المشددة،والتواجد الأمنى من قبل الجيش والشرطة، وتفوق وإقبال السيدات علي الرجال داخل لجان محافظة وكبار السن على الشباب، وحرصهن علي الحضور للتصويت في الانتخابات.

جدير بالذكر أنه تجرى الانتخابات بمحافظة الغربية، فى 804 لجنة موزعة داخل694 مقار على مستوى المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين من أبناء المحافظة، الذين لهم حق التصويت 3 ملايين و327 ألف، و350 مواطن، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى يتنافس فيها 30 مرشحا للفوز بـ5 مقاعد فردية في دائرة محافظة الغربية، وقائمة واحدة بقطاع شرق ووسط الدلتا.