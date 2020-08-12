أخبار مصر | ريهام عفيفي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر ريهام عفيفي تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلت ريهام عفيفي مرشحة مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ عن حزب الشعب الجمهوري ضمن قائمة من أجل مصر، بصوتها في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة.

وأشادت "عفيفي" خلال مشاركتها، بحسن تنظيم العملية الانتخابية من كل الجوانب ودور قوات الجيش والشرطة في تأمين اللجان، ودور القضاة وإشرافهم على سير العملية الانتخابية، مشددة على دور الناخب ومشاركته الفعالة في الاستحقاق الدستوري.

وأثنت "عفيفي"،على دور المرأة المصرية، خلال الفترات السابقة ومشاركتها الحيوية في انتخابات مجلس الشيوخ، وخصوصا أن المرأة أصبحت تتقلد المناصب القيادية والتمثيل البرلماني في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطالبت مرشحة الحزب الشعب الجمهوري في القائمة الوطنية من أجل مصر، كل من لم يشارك في الانتخابات حتى الآن بالنزول والمشاركة في هذا العُرس الديمقراطي والقيام بدوره في إتمام عملية البناء.