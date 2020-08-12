أخبار مصر | لجان المطرية تستأنف عملية التصويت بعد انتهاء فترة الراحة بانتخابات الشيوخ (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر لجان المطرية تستأنف عملية التصويت بعد انتهاء فترة الراحة بانتخابات الشيوخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتخللت ساعة الراحة عملية تطهير وتعقيم لمقار اللجان الانتخابية، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشهدت اللجان بعد استأنف عملية التصويت، إقبال متوسط من الناخبين، للإدلاء بأصواتهم، مع التزامهم بكافة الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم وإرتداء الكمامات.
وبدأت عمليات التصويت أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الأربعاء، في نحو 14 ألف لجنة فرعية بمختلف المحافظات يدلى خلال عملية الاقتراع قرابة 63 مليون ناخبا تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاضيا، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وجولة انتخابات مجلس الشيوخ يتنافس خلالها 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.