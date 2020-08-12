أخبار مصر | لجان المطرية تستأنف عملية التصويت بعد انتهاء فترة الراحة بانتخابات الشيوخ (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر لجان المطرية تستأنف عملية التصويت بعد انتهاء فترة الراحة بانتخابات الشيوخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنفت اللجان الفرعية لمدرسة العقاد بالمطرية، عملية استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد التوقف لمدة ساعة واحدة من الثالثة وحتى الرابعة عصرًا.

وتخللت ساعة الراحة عملية تطهير وتعقيم لمقار اللجان الانتخابية، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت اللجان بعد استأنف عملية التصويت، إقبال متوسط من الناخبين، للإدلاء بأصواتهم، مع التزامهم بكافة الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم وإرتداء الكمامات.

وبدأت عمليات التصويت أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الأربعاء، في نحو 14 ألف لجنة فرعية بمختلف المحافظات يدلى خلال عملية الاقتراع قرابة 63 مليون ناخبا تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاضيا، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجولة انتخابات مجلس الشيوخ يتنافس خلالها 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.