أخبار مصر | في يومهم العالمي.. "الوطني للشباب" يشيد بمؤتمرات الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:13 مساءً - انت الان تقراء خبر في يومهم العالمي.. "الوطني للشباب" يشيد بمؤتمرات الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المؤتمر الوطني للشباب، اليوم الأربعاء، عن الاحتفال بيوم الشباب العالمي، الذي يوافق اليوم الأربعاء 12 أغسطس، مؤكدا أنه على مدار السنوات الأخيرة كانت مصر تحرص على الاستماع لمطالب الشباب والسماع لاحتياجاتهم وإشراكهم في العملية السياسية، حيث كانت المؤتمرات التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي نقطة تحول في العلاقة بين الدولة المصرية وشبابها.

وكتب حساب المؤتمر عبر انستجرام: "يحتفل العالم في 12 أغسطس من كل عام باليوم العالمى للشباب، لتسليط الضوء على مشاركاتهم على الصعيد الوطنى والمحلى والدولي، وهي فرصة تتيح الاحتفال بسماع أصواتهم وأعمالهم ومبادراتهم الهادفة لتعميمها على الجميع".

وأضاف: "وعلى مدى السنوات الأخيرة كانت مصر فعالة فى الاستماع لمطالب الشباب والسماع لاحتياجاتهم وإشراكهم فى العملية السياسية وكانت مؤتمرات الشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هي نقطة تحول في العلاقة بين الدولة المصرية وشبابها".

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في اليوم العالمي للشباب، أتوجه بتحية تقدير وإعزاز لشباب مصر الواعد المتحمس، الذى يمثل القوة الحقيقية لمصر فى معركتها المقدسة للبقاء والبناء، فبسواعد شبابنا نخوض غمار التحدى، وأؤكد أن الدولة المصرية عازمة دائما وأبدا على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل‪.‬

ومنذ تولي الرئيس السيسي المسئولية فى 2014، وهو يضع نصب عينيه ملف الشباب وتمكينهم فى مقدمة أولوياته، لصناعة نخبة مصرية للمستقبل‪.‬

وبرعاية وحضور الرئيس السيسى عقدت المؤتمرات الوطنية للشباب ومنتديات شباب العالم، كملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصرى الواعد والذى أثبت جدارته والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية فى تأهيله وتمكينه وضخ دماء الكفاءات والنماذج الملهمة فى شرايين الدولة المصرية. وفى عام 2015 أسفرت الانتخابات عن فوز 59 شابًا بعضوية مجلس النواب، بنسبة تمثيل 10%.