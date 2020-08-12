شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على لجان انتخابات «الشيوخ» بالشرقية.. والمحافظ: المجلس يعيد بناء مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بوعي المواطنين والعاملين بالمديريات الخدمية والقطاع الخاص لما شهدته اللجان الانتخابية من توافدهم عليها للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات احترازية ووقائية لتجنب الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، والحفاظ علي صحة وسلامة جميع المشاركين بالعملية الانتخابية.

وأكد المحافظ أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني علي الجميع، فهو يساهم في بناء منظومة إصلاح كاملة لمواجهة التحديات والصعاب، وإعادة بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها، والإعلاء من قيم الحرية والديمقراطية لتوجيه البلاد نحو مستقبل مشرق، وتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية.

وفي هذا الإطار، واصل العاملون بقطاع الشباب والرياضة المشاركة في الانتخابات، كما شارك العاملون بمديرية التربية والتعليم وإدارتها التعليمية المختلفة بمراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلي استمرار توافد العاملين بشركات القطاع الخاص علي اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم، وذلك إيماناً منهم جميعاً بأن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ مسؤوليه كبيرة وواجب وطني لاستكمال الحياة النيابية، وتطوير البنية التشريعية بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة، لاستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة وضمانا لأمن واستقرار البلاد.