شكرا لقرائتكم خبر عن خروج مكثف للسيدات بعد انكسار الموجة الحارة بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الساعات قبيل غلق باب التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ في دائرة القليوبية، اقبالا غير مسبوق وخصوصا من السيدات، حيث حثت مجموعة من المنتميات لحزب «مستقبل وطن» عددا من السيدات اللاتى لم يخرجن للإدلاء بأصواتهمن بضرورة الخروج والتعبير عن أرائهم.

ورصدت غرفة عمليات حزب «مستقبل وطن» بمحافظة القليوبية، إقبالا كبيرا من قبل الناخبين للتصويت في الانتخابات لمجلس الشيوخ، في نهاية النهار بعد انكسار الموجة الحارة.

خروج مكثف للسيدات بعد انكسار الموحه

خروج مكثف للسيدات بعد انكسار الموحه