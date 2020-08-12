شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة وادي النطرون يتفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز وادى النطرون في البحيرة، بجولة على لجان انتخابات مجلس الشيوخ لتفقد سير العملية الانتخابية فى لجان المركز، والوقوف على مدى إقبال المواطنين، وتهيئة الأجواء الملائمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

رئيس مدينة وادى النطرون يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

زار «غطاس» لجان المدرسة الإعدادية بنين ومدرسة البيضاء وقرية الحمراء وقرية كفر داود وبنى مدرسة قرية بنى سلامة ومدرسة وادى النطرون الابتدائية، واستمع لأراء بعض المواطنين حول رأيهم فى الخدمات المقدمة لراحة الناخبين وتوافر المقاعد وأماكن الانتظار أمام اللجان.

رئيس مدينة وادى النطرون يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

وأكد «رئيس المدينة» على سير العملية الانتخابية سيرًا حسنًا وعدم وجود أى مشاكل منذ بدء الانتخابات حتى الآن، وأن جميع اللجان بالمركز فتحت فى موعدها خلال يومى الانتخابات.

رئيس مدينة وادى النطرون يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

رئيس مدينة وادى النطرون يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

رئيس مدينة وادى النطرون يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

رئيس مدينة وادى النطرون يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

رئيس مدينة وادى النطرون يقوم بجولة على اللجان الانتخابية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء والأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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