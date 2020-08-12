شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير للناخبين بدار السلام والبساتين وإقبال محدود بلجان المعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اللجان الانتخابية في البساتين ودار السلام، تزايد كبير في اعداد الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، مقارنة بأول يوم بانتخابات مجلس الشيوخ، وظهرت الطوابير بمحيط معظم مقار لجان الانتخابات، وهو مالم تشهده لجان دائرة المعادي.

وحرصت اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات على مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وسمحت بتواجد ناخب واحد فقط، بالمقر، مع ضرورة ارتداء الكمامة، وظهرت طوابير الناخبين بمحيط بعض اللجان، في الساعات الأولى من انطلاق التصويت باليوم الثاني.

ونظم المتطوعين من الشباب، ورجال الشرطة، الطوابير التي ظهرت في اللجان، وارتفع صوت الاغاني الوطنية من أجهزة الـ«دي جي»، في معظم اللجان الانتخابية، التي فتحت أبوابها في التاسعة صباحا.

وتوافد الناخبين بدائرة دار السلام، على اللجان في الساعات الأولى من الانتخابات، ففي مدرسة احمد عرابي الابتدائية، ومجمع المدارس، وعمر بن الخطاب الابتدائية، ومدرسة السلام الإعدادية، احمد زويل الإعدادية بنات. ومدرسة جمال عبدالناصر.

وفي المعادي اختفت طوابير الناخبين بمحيط لجان مدارس حدائق المعادي القومية، والأورمان، والشهيد أحمد على شوقي الثانوية بنات، والقناة بزهراء المعادى.

وشهدت اللجان الانتخابية في البساتين كمدرسة الشهيد احمد بدوي، ومدرسة منشية جبريل، وشجرة الدر الإبتدائية، إقبال كبير من الناخبين.

وفتحت لجان حلوان الفرعية أبوابها في تمام التاسعة في استقبال الناخبين، وشهدت غالبية اللجان إقبالا متوسطا، ولكن بغير أن يؤدي لزحام أو تكدس سواء في محيط المدارس أو داخل اللجان الفرعية، ورجحت كفة كبار السن والنساء على الناخبين من الفئة الشبابية.

وفي محيط مدرسة حدائق حلوان المشتركة، كانت الأجواء هادئة، كذا بالداخل، باستثناء مجموعة من المتطوعين التابعين لأحد التحالفات السياسية، اصطفوا على مقربة من المدرسة، لمساعدة الناخبين على الوصول لأرقامهم في الكشوف ولجانهم الانتخابية، فضلا عن مساعدة كبار السن على الوصول لصناديق الاقتراع بغير مشقة.

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وشدد رئيس اللجنة الفرعية ١٣٠٢ مختلطة بالمدرسة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت المواد الوقائية بوفرة حفاظاً على صحة الناخبين والقائمين على عملية الاقتراع، فضلا عن توفير الكمامات للناخبين من غير مرتدي الكمامات. من ناحية أخرى كشف المستشار رئيس اللجنة عن عدم توفر الكواشف الحرارية، كما أشار إلى أن حصيلة اليوم الأول وصلت إلى نحو ٢٥٠ ناخب.

أما في مدرسة الشهيد صابر أبوناب، حلوان الثانوية سابقاً، فغابت الطوابير عن المحيط الانتخابي، فضلا عن مقار اللجان الفرعية، التي خلت من أية تكدسات أو تزاحم، وأوضع المستشار عزت سمير، رئيس اللجنة الفرعية بالمدرسة، أن التعقيم يتم بشكل دوري لمقر اللجنة الفرعية، إضافة إلى وجود حكيمة بالجوار، في حالة تواجدت أي حالة اشتباه بين موظفي اللجنة، أو حتى الناخبين، وعن مسألة توفر الكواشف الحرارية، فأكد المستشار أن اللجنة لم تطلب من الهيئة الوطنية للانتخابات إحضار كواشف، وعلى ذلك، باقي المواد الوقائية متوفرة وبكثرة وتصرف دوريا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس. وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر. ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.