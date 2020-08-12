شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متوسط بلجان المقطم والخليفة والمنشية.. ورؤساء لجان: ارتفاع الحرارة السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اللجان الانتخابية بمناطق المقطم والخليفة ومنشية ناصر في اليوم الثانى على التوالي لانتخابات مجلس الشيوخ إقبالا متوسطا من الناخبين.

وعلق بعض رؤساء اللجان عن أسباب انخفاض نسبة الإقبال عن اليوم الأول، بأنه ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى توقعهم مثلما حدث أمس الأول بزيادة عدد الناخبين في نهاية اليوم.

وأشار أحد رؤساء اللجان إلى أن الإقبال على الانتخاب بلجنته جاء من قبل كبار السن، الذين حرصواعلى المشاركة للإدلاء بأصواتهم، وكان العديد منهم يحضر بصحبه نجله أو حفيده.

وحرصت الخدمات الأمنية المعينة على اللجان الانتخابية بالخارج تيسير عملية الانتخاب للمواطنين بتوصيل كبار السن أو المعاقين إلى لجان الاقتراع بكرسى متحرك

وتتواجد في كل مدرسة ممرضة على مكتب وأمامها علبه من الجوانتيات والكمامات وتقوم بتوزيعها على الحاضرين من المواطنين للمشاركة في الإقتراع، مشيرة إلىى أن وزارة الصحة تلتزم بالمعايير الطبية والاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا، لافته إلى أن جميع الناخبين الذين حضروا إلى لجان الاقتراع كانوا بصحة جيدة ولم يظهر على أحد أي أعراض تثير القلق.

كما حرص الأمن المعين على اللجان الالتزام بالقواعد الاحترازية بتنظيم وقوف الناخبين وفض أي تجمعات حفاظ على السلامة العامة نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس. وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر. ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.