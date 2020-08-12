شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال أقل من اليوم الأول في انتخابات الشيوخ بالمطرية وعين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بلجان أحياء عين شمس والمطرية، اليوم الأربعاء إقبال أقل من اليوم الأول، بلجان دائرتي المطرية وعين شمس، وهو ما رصدته «المصري اليوم» أثناء جولتها باللجان .

وعلمت «المصري اليوم» أن مجموع الأصوات بأربعة لجان ٥٧٠ و٥٧١ و٥٧٢ وه٧٣ بمدرسة أم الأبطال في اليوم الأول، وصلت إلى ٩٠٠ صوت صحيح فقط بعد استبعاد الأصوات الباطلة، من إجمالي عدد أصوات ٣٠ ألف ناخب، وهو ما دعا قيادات ومندوبي حزب مستقبل وطن لزيادة نشاطهم في الدائرة باستخدام مكبرات الصوت المحمولة لدعوة الناخبين للإقبال على التصويت.

وكان عدد من الناخبين قد عبروا عن ارتباكهم أثناء التصويت بسبب كثرة المرشحين، وضرورة اختيار 10 مرشحين على المقاعد الفردية من بين 98 مرشحاً، وهو ما تسبب في تأخر الناخب في التصويت، للبحث عن المرشحين الذين استهدفهم.

وقال رضا عبدالعظيم أحد منسقي حزب مستقبل وطن بالدائرة، أن عدد المرشحين كبير، والاختيار من بينهم قد يحتاج بعض الوقت لاختيار 10 مرشحين لمن لم يحسم اختياره قبل الدخول، موضحاً أن حزبه قام بحملة توعية للناخبين قبل الانتخابات للتسهيل على المواطننين للاختيار بالبحث عن رقم أو رمز المرشح في القائمة مباشرة، والتأكد من التصويت لعشرة مرشحين حتى لا يكون الصوت باطلاً.

من جانب أخر حرصت قوات الأمن على التواجد بالميادين والشوارع الرئيسية وتسهيل حركة المرور من وإلى اللجان.

وشهدت لجان مدرسة العقاد والمحمدية بميدان المطرية، توزيع الكمامات مجاناً خارج أسوار اللجان، بواسطة مندوبي ومنسقي حزب مستقبل وطن، الذين جلسوا بالميادين بأجهزة «لاب توب» لاستخراج أرقام اللجان للمواطنين للتسهيل والتحفيز على المشاركة.

Advertisements

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس. وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر. ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.