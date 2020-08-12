شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف المصري» :تزايد ملحوظ في أعداد الناخبين عن اليوم الثاني بانتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد متابعو التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية، تزيد ملحوظ بأعداد الناخبين في اليوم الثاني لبعض اللجان بالمحافظات، وكانت كالتالي:

- لجنة رقم 1027 مدرسة شجر الدر الابتدائية بميدان صقر قريش، المعادي بمحافظة القاهرة.

- لجنتى رقم 1047، 1048 مدرسة الشيماء الثانوية بنات، البساتين، محافظة القاهرة.

- لجنتي رقم 241، 242 بمدرسة الشهيد بدير فتحي قرية البرانقة محافظة بني سويف.

- مدرسة الابتدائية المشتركة بطحا البيشة بمحافظة بنى سويف.

- لجنة 515 المبني الإداري الجديد، مدينة الفشن، محافظة بني سويف.

- لجنة 516 مركز شباب الفشن بمركز الفشن بمحافظة بني سويف.

- لجنة 345 مدرسة قطب محمد موسى بمركز ببا بمحافظة بني سويف .

- لجنة 5 مدرسة الشهيد سعد محمد محمد حسن أبوسليم مركز بني سويف، محافظة بني سويف.

- لجنة 517 الجمعية الزراعية بالفشن، محافظة بني سويف.

- لجنة 205 المدرسة الابتدائية بكفر منصور مركز ببا. محافظة بني سويف.

- لجنة 436 مجلس مدينة الفشن بمركز الفشن محافظة بني سويف.

- لجنة 9 بمدرسة الإعدادية بقرية منشأة حيدر مركز بني سويف بمحافظة بني سويف.

- لجنة 518 المدرسة الثانوية الجديدة الفشن بمركز الفشن بمحافظة بني سويف.

- لجنة رقم 16 مدرسة الإعدادية بقرية بني بخيت مركز بنى سويف بمحافظة بني سويف.

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- لجنة 519 الجمعية الزراعية للتنمية بالفشن بمحافظة بني سويف.

- لجنة 1 المدرسة الابتدائية بقرية الحاكمنة مركز بني سويف بمحافظة بني سويف.

- لجنة 520 مدرسة الدعوة الإسلامية بالفشن بمحافظة بني سويف.

- لجنة 8 المدرسة الابتدائية بقرية الزرابي مركز بني سويف بمحافظة بنى سويف.

- مدرسة الشريف الإعدادية – أيام الزين بالزقازيق بمحافظة الشرقية .

- لجنة 621 بمدرسة ربيع فلاح بديرب نجم بمحافظة الشرقية.

- لجنتى رقم 11، 12 مسرح التربية والتعليم، الزراعة حي ثان الزقازيق، محافظة الشرقية.

- لجنة 1 بمدرسة منشية النوبة بالعقاد بمحافظة اسوان.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس. وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر. ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.