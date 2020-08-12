شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتفقد لجان مجلس الشيوخ بمسقط رأس الزعيم جمال عبدالناصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بعض مقرات ولجان الانتخابات بقرية بني مر مسقط رأس الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ولجان بني زيد الأكراد، بمركز الفتح، لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني والأخير وسط إقبال كبير من السيدات، واطمأن على توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري بمشاركة فرق التعقيم والتطهير لكافة اللجان ومحيطها.

وبدأ المحافظ جولته بمركز الفتح، بزيارة لجنة مدرسة الزعيم جمال عبدالناصر بقرية بني مر مسقط رأس الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والتي شهدت إقبالا كبيرا من السيدات والشباب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثاني للانتخابات.

وتابع المحافظ إجراءات التعقيم والإجراءات الاحترازية داخل اللجان وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن بجميع اللجان، كما التقى بعض المستشارين من رؤساء اللجان والمشرفين على اللجان، واطمأن على انتظام عمليات التصويت بسهولة ويسر وسط تأمين لكافة اللجان من قوات الشرطة، وتواجد أفراد الأطقم الطبية والتمريض باللجان واستخدام بوابات التعقيم. ورافق المحافظ خلال الجولة عبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، وخالد مصطفى، مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وكان في استقباله بعض أقارب الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.

واستكمل محافظ أسيوط جولته بمركز الفتح بتفقد لجنتي مبنى الهلال الأحمر ومركز الشباب بقرية بني زيد الأكراد، وشاهد الإجراءات الاحترازية والأمنية، والتقى ببعض المواطنين داخل اللجان، موجهًا لهم الشكر لنزولهم ومشاركتهم في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ، كما التقى ببعض رؤساء اللجان، مقدمًا لهم الشكر على دورهم الوطني والمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وتأكد من عدم وجود أي عراقيل تعطل سير عملية الانتخابات وتوافر كافة المستلزمات بأماكن الانتظار المخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من وسائل تهوية ومبردات مياه وكراسي متحركة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأشاد المحافظ بزيادة الاقبال على اللجان من السيدات والشباب في اليوم الثاني والأخير للانتخابات، وخاصة بلجان القرى، معربًا عن سعادته بوعي المواطنين ومشاركتهم في الاستحقاق الديمقراطي وممارسة حقوقهم الدستورية، مقدمًا التحية للمرأة على تمثيلها المشرف، والتي أثبتت أنها أكثر وعيًا وإدراكًا بالمرحلة السياسية الحالية.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألفا و955 ناخبا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة، متمثلة في 496 مركزا انتخابيا، يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

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وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يتفقد لجان مجلس الشيوخ بقرية بني مر

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يتفقد لجان مجلس الشيوخ بقرية بني مر

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يتفقد لجان مجلس الشيوخ بقرية بني مر

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يتفقد لجان مجلس الشيوخ بقرية بني مر

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يتفقد لجان مجلس الشيوخ بقرية بني مر

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يتفقد لجان مجلس الشيوخ بقرية بني مر

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يتفقد لجان مجلس الشيوخ بقرية بني مر