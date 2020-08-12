شكرا لقرائتكم خبر عن تفاوت في الإقبال على صناديق انتخابات الشيوخ في مدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة نصر تفاوتا في الاقبال باليوم الثانى للإنتخابات .

شهدت لجنة مفيدة عبدالرحمن بالحي العاشر تزايدا في إقبال الناخبين، وهو ما أكده رئيس اللجنة الفرعية بالمدرسة قائلا إن عدد الناخبين تزايد عن اليوم الأول، كما إنه شهد تنوعا في أعمار الناخبين، ففي اليوم الأول كان أغلب الناخبين من كبار السن أما اليوم الثانى فهناك ناخبين أقل في العمر .

و أكد رئيس إحدى اللجان الفرعية بمدرسة السادات للغات، أن عدد الناخبين تزايد في نهاية اليوم الأول خاصة في الساعة الأخيرة بشكل ملحوظ، ولافتا إلى أن حرارة الطقس وساعات العمل كان لهم تأثير كبير على الإقبال في ساعات النهار .

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس. وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر. ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.