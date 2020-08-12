شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يترأس غرفة العلميات المركزية.. ويناشد المواطنين المشاركة في الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأربعاء، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، لمتابعة سير العملية الانتخابية بمختلف اللجان الرئيسية والفرعية للانتخابات بمختلف أنحاء المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء أحمد فاروق دسوقي، قائد غرفة عمليات محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن محافظ الفيوم قام بتشكيل غرفة عمليات بمقر ديوان المحافظة، وضمت ممثلين عن الجهازين التنفيذي والأمني، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى بوجود مخالفات أو تجاوزات داخل اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى أن المحافظ أكد على وضع آلية منظمة لمتابعة كافة اللجان ورصد أي مخالفات، وفي حالة وجود أية تجاوزات سيتم تطبيق القانون بكل حسم، ولن يتم التهاون مع المخالفين، مؤكدًا على وجود التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والجميع يعمل بكامل طاقته.

وأضاف أن المحافظ راجع مع ممثلي القطاعات سير العملية الانتخابية، وأكد على توفير سبل الراحة والأمان لكبار السن، بجانب تكثيف أعمال النظافة بمواقع المقرات الانتخابية، والتأكيد على التأمين الكامل للجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من قبل الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، مُوجهًا بتوفير كراسي متحركة للمرضى وكبار السن، ومياه الشرب النقية، والاحتفاظ بالتباعد المجتمعي، وتوفير الأطقم الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف لمواجهة أي أحداث طارئة.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن الدولة المصرية تحتفل بهذا العرس الديمقراطي المتمثل في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن الفيوم من المحافظات التي حققت حضورًا فاعلاً في الاستحقاقات الدستورية السابقة، مناشداً المواطنين المشاركة الإيجابية والنزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في حرية مطلقة كحق دستوري كفلته لهم الدولة.

جدير بالذكر أن محافظة الفيوم تضم 434 لجنة فرعية موزعة على 327 مركز انتخابي بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال مليون و998 ألفا و930 ناخبًا لهم حق التصويت بالمحافظة، وأن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الاقتراع بمختلف اللجان، وتتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية، على مدار الـ24 ساعة على الأرقام: 0842168041 و0842168043.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

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وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.