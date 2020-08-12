شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «الأزهر» يعلن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على كل شعبة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأزهر الشريف، مساء الأربعاء، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على كل شعبة.

ويعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، في الثانية ظهر غد الخميس، أسماء العشر الأوائل من كل شعبة، ونسبة النجاح، وتفاصيل إعلان موعد فتح باب التظلمات، بالإضافة إلى موعد وجدول الدور الثاني، على أن يتم إتاحة النتيجة للطلاب في تمام الخامسة والنصف على بوابة الأزهر الشريف.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020 بلغ 128495 طالبًا، من القسم الأدبي (بنين 50602) و(فتيات 34633) بإجمالي 85235 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي (بنين 25127) و(فتيات 18029) بإجمالي 43156 طالبًا، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين، لامتحانات هذا العام 104 طلاب.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية، كانت 635 لجنة عامة بكافة المحافظات، ضمت كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي.

أوائل الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية الأزهرية