شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب مستقبل وطن يتفقد عدد من اللجان الانتخابية بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام، عدد من اللجان الانتخابية بقنا، الأربعاء، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل كافة العقبات التي تواجه الناخبين.

وأوضح البيان الصادر عن أمانة الإعلام بالمحافظة، أن «رشاد» تفقد لجان قرية دندرة الانتخابية ولجان الشيخ عيسي والمخادمة والأشراف الشرقية والغربية بمركز قنا اطمأن خلالها على سير العملية الانتخابية، داعيًا جموع الناخبين في محافظة قنا للخروج للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات لمجلس الشيوخ، واختيار المرشح الأفضل، لأن المشاركة واجب وطني وحق دستوري لكل ناخب ولا يجب أن يتخلي عنه.

وفي سياق متصل، قال محمد عبدالسلام السنوسي، أمين المتابعة وتقييم الأداء على مستوى الجمهورية، إن غرفة العمليات المركزية الخاصة بالأمانة لم تتلقي أي بلاغات أو شكاوى تؤثر على جوهر العملية الانتخابية حتى الآن.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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نائب رئيس حزب مستقبل وطن يتفقد عدد من اللجان الانتخابية بقنا

نائب رئيس حزب مستقبل وطن يتفقد عدد من اللجان الانتخابية بقنا

نائب رئيس حزب مستقبل وطن يتفقد عدد من اللجان الانتخابية بقنا