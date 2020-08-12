شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستعرض المخطط التفصيلي للموقع الجديد لمنفذ 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة المخطط التفصيلي للموقع الجديد لمنفذ ٣٠ يونيو (منفذ الحى الإماراتي) بعد نقله، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة، وأمن المحور والجمارك، والمهندسين المصممين للمنفذ الجديد.

واستعرض المحافظ كافة الجوانب المتعلقة بالمخطط الهندسي للمنفذ الجديد، مؤكدا أن المنفذ سيتم تنفيذه على أعلى مستوى على غرار منفذ الجميل الجديد، وسيتم تصميمه بشكل محكم لمنع محاولات التهريب ولتوفير كافة سبل الراحة والأمان لسكان الحى الإماراتي.

وأكد محافظ بورسعيد أن المنفذ الجديد يستوعب كافة وسائل المواصلات والنقل البرى بين المحافظات وذلك من خلال تصميم ممرات متسعة من ٨:٦ حارات، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية، ومنع أشكال التزاحم والتكدس، كما شدد محافظ بورسعيد على الاهتمام بالإضاءة على أعلى مستوى في المنفذ الجديد، وتواجد كاميرات المراقبة، وغرفة تحكم وحجز على أعلى مستوى، وكذلك تصميم وحدات تمركز الأمن على أعلى درجة من الكفاءة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أنه سيتم البدء في تنفيذ المنفذ بداية من الأسبوع القادم، بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية والراحة للمواطنين خلال الدخول والخروج للحى الإماراتي، موجها بإعادة تطوير ورفع كفاءة منطقة الورش المحيطة بالمنفذ بالتوازي مع أعمال تنفيذ المنفذ الجديد، لافتا إلى أهمية مراعاة عناصر الأمان والإضاءة والممرات المتسعة أثناء تنفيذ المنفذ الجديد.