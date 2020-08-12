شكرا لقرائتكم خبر عن أمام السيسي.. المستشار عبدالله عمر يؤدي اليمين لرئاسة مجلس القضاء الأعلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، أداء حلف اليمين للقاضي عبدالله عمر مصطفى شوضه، رئيسًا لمحكمة النقض. وقام الرئيس السيسي، اليوم بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للقاضي عبدالله أمين محمود عصر، رئيس محكمة النقض السابق. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن خالص التقدير لما بذله السيد رئيس محكمة النقض السابق من جهد وتفان في تحمل المسؤولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون ليكون مثالاً في إعلاء المصلحة الوطنية، مشيدًا بالتاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ. منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولي للقاضي عبدالله أمين محمود عصر رئيس محكمة النقض السابق السيسي يشهد أداء حلف اليمين للقاضي عبد الله عمر مصطفى شوضه رئيساً لمحكمة النقض الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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