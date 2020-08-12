شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد في انتخابات الشيوخ بالوراق وإمبابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجان الوراق وإمبابة والدقي في الجيزة، اليوم، إقبالاً كبيرًا مقارنة باليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ.

وتصدر المشهد الانتخابى كبار السن والسيدات، وسط زغازيد وأغانٍ وطنية، منذ الساعات الأولى من افتتاح اللجان، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا. وفي الوراق أمام مدرسة العميد محمد فوزي، شارك الشباب من «مستقبل وطن» في تنظيم العملية الانتخابية، ومساعدة الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية وأرقامهم. واستعدت اللجان أمام مدرسة الثانوية العسكرية بإمبابة والمتحف الزراعى بالدقي، بتوفير الكحول والكمامات على أبواب اللجان.

وسئل عدد من المواطنين عقب انتهائهم من عملية الانتخابات، عن الحبر الفسفورى، وحين أجابهم رؤوساء اللجان «مفيش حبر علشان كورونا»، كانوا يمزحون بقولهم «دي أول انتخابات من غير حبر»، ويلوحون بإيديهم في إشارة لخلوها من «الفسفورى».

وشرح القضاة للناخبين كيفية الإدلاء بأصواتهم.

وجابت سيارات ربع نقل في قرى نائية بالوراق وبشتيل وجزيرة محمد، لنقل المواطنين إلى مقار لجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، كان الأمن أمام اللجان يسهل من عملية دخول المواطنين إلى لجانهم دون الوقوف في طوابير لفترة طويلة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس. وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر. ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.

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