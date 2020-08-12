مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الاسبوعي بتقنية الفيديو كونفرانس.
من المقرر أن يناقش المجلس عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية على رأسها متابعة الحالة اليومية لفيروس كورونا المستجد ومتابعة الحالات اليومية في ظل الارتفاع الطفيف في الحالات ومتابعة وتوفير الدواء للحالات التي يتم علاجها بالمنزل.
كما يناقش مجلس الوزراء توفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة وتوفيرها بالأسواق ومنع أي نوع من أنواع الاحتكار، إضافة إلى توفير الكمامةت والكحول المطهرات.
كما يناقش المجلس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة القطاعات وتحسين وتيسير الخدمات على المواطنين.
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