الإمام الأكبر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيًّا.. ويدعو جميع الطلاب للتحصن بالعلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك عبر اتصالات هاتفية بالأول من الشعب المختلفة (العلمي، الأدبي، الشعبة إسلامية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2019- 2020.

وأشاد خلال اتصاله بالأوائل بتفوقهم وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، معربًا عن تمنياته للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، ناصحًا أبناءه الطلاب بأن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.

وقدَّم شيخ الأزهر الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، في ظل الظروف التي مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار لوباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

كما هنأ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية عبر حساباته الشخصية على فيسبوك وتويتر، قائلًا: «أهنئ أبنائي وبناتي أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على نجاحهم المشرف وأتمنى لهم ولجميع الطلاب المزيد من التفوق. نصيحتي إلى طلاب أمتنا العربية والإسلامية، اجعلوا من التفوق في التعليم هدفًا، وابذلوا له ما استطعتم من الجهد والمثابرة، وتحصنوا بالعلم فهو سبيل الرقي والتقدم للأوطان».

ومن المقرر أن يعقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، مؤتمرًا صحفيًّا بمشيخة الأزهر غدًا الخميس الموافق 13 أغسطس، في تمام الساعة الثانية ظهرًا؛ لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة.

وجاء أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراسي كالآتي:

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- عبدالله وليد السيد عبدالله إبراهيم، الأول (العلوم الإسلامية)، النسبة المئوية (97.91%).

- رحاب خالد عثمان عباس، الأول (أدبي – كفيف)، النسبة المئوية (95.08%).

- أماني عاطف عبد الرؤوف الشعراوي، الأول (أدبي)، النسبة المئوية (99.21%).

- أحمد مدحت مصطفى أحمد، الأول (علمي)، النسبة المئوية (100.00%).

- علاء رجب حامد صبح، الأول - مكرر (علمي)، النسبة المئوية (100.00%).

- ندا محمد حامد فرحات، الأول - مكرر (علمي)، النسبة المئوية (100.00%).