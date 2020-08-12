تنسيقية شباب الأحزاب: انتظام التصويت في لجان انتخابات "الشيوخ" بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت فرق المتابعة بغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، إنها رصدت انتظام تصويت الناخبين في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وتواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خلال فرق الرصد والمتابعة، عملية التصويت بكل محافظات الجمهورية في اليوم الثاني للانتخابات في الداخل.

وتتابع الغرفة سير التصويت في 27 محافظة من خلال 1500 متابع؛ لرصد نسبة الإقبال على التصويت والمخالفات إن وجدت.

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وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في التاسعة صباحًا، ويستمر العمل داخل اللجان حتى التاسعة مساءً.

ويُنتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

ووفقًا لقانون مجلس الشيوخ، هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويخصص لدائرتين منهما 15 مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدًا لكل منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.