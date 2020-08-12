"مستقبل وطن": طوابير أمام اللجان الانتخابية بالجيزة.. والشباب يتصدر المشهد

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المهندس أحمد قطب، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن اللجان الانتخابية في الجيزة شهدت خلال ثاني أيام التصويت لمجلس الشيوخ إقبالاً كبيراً من قِبل الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري؛ خصوصًا فئة الشباب.

وأضاف قطب، في بيان له، اليوم الأربعاء: لقد شهدت لجان المحافظة إقبالًا كثيفًا؛ خصوصًا في مدينتي أكتوبر والشيخ زايد، حيث امتدت الطوابير خارج اللجان لعدة أمتار، مؤكدًا أن "مستقبل وطن" لعب دورًا كبيرًا في توعية المواطنين وحثّهم على النزول والمشاركة الإيجابية في تلك الانتخابات وهو ما استجاب له الناخبون ونزولهم بهذه الأعداد الكبيرة؛ لتأدية الواجب الوطني.

وأوضح القيادي بـ"مستقبل وطن" أنه منذ فتح باب التصويت وبدء عملية الاقتراع لانتخابات الشيوخ، وتظهر المؤشرات الأولية أن محافظة الجيزة تتصدر المشهد الانتخابي وستكون أعلى نسبة مشاركة.

وأكد قطب أن أعداد الناخبين في تزايد مستمر في كل مراكز ومدن المحافظة، مشيدًا بالدور الذي تؤديه الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارتها العملية الانتخابية، وكذلك رجال القضاة ووزارة الداخلية وكل أجهزة الدولة المعنية الذين يقدمون كل التسهيلات والدعم للناخبين من أجل إنجاح هذه الانتخابات.