القوات المسلحة تواصل تنفيذ أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن عناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، كثفوا لليوم الثاني من تواجدهم في محيط اللجان لتقديم الدعم اللازم كاحتياطيات قريبة وبعيدة لعناصر التأمين للتصدي لأي عدائيات محتملة، تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة في تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية.
وتقوم القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق بتنفيذ الدوريات الثابتة ومتابعة الأحداث طوال فترة الإنتخابات ومتابعة أي أعمال قد تعرقل سير العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
من جانبهم أعرب عدد من المواطنين المشاركين في الإنتخابات عن تقديرهم للدور الكبير الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في تأمين العملية الانتخابية بكل نزاهة وحيادية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
تأتي تلك الجهود التي تبذلها القوات المسلحة انطلاقا من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري.
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