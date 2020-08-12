برلماني: المشاركة في انتخابات "الشيوخ" إحدى صور التعبير عن الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، خلال حديث له، اليوم الأربعاء، إن المشاركة في الانتخابات ضرورة من أجل استكمال التجربة الديمقراطية، فنحن لا نريد العودة إلى الوراء، وانصراف المواطنين عن المشاركة يصب في مصلحة الراغبين في تعطيل مسيرة البلاد، فنجاح انتخابات مجلس الشيوخ يزيد من هيبة الدولة ويعزز الوضع الداخلي للوطن.
وأضاف متولي: المرحلة الحالية التي تعيشها مصر من أزهى العصور، مؤكدًا أنه يجب أن يرى العالم هذا المشهد الديمقراطي؛ فالانتخاب حق مكفول لكل مواطن، وعليه أن لا يتنازل عنه، كما أن المشاركة هى إحدى صور التعبير عن الديمقراطية؛ لأنها تقوم على إعطاء فرص متساوية للمواطنين للمشاركة في الحياة السياسية.
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