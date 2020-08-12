بعد حلف اليمين.. من هو رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أدى المستشار عبدالله عمر مصطفى شوضة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسًا لمحكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى.

وتولى المستشار "شوضة" المنصب بعد انتهاء ولاية المستشار عبدالله عصر لرئاسة محكمة النقض.

واختار الرئيس السيسي المستشار "شوضة" من بين أقدم 7 قضاة، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة على قانون السلطة القضائية.

ويقدم "الخليج 365" مزيدًا من المعلومات عن رئيس محكمة النقض الجديد في السطور التالية:

- مواليد 6 أبريل 1952.

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- حاصل على الليسانس في الحقوق عام 1974 جامعة القاهرة - بتقدير جيد جدًا.

- في عام 1976 عين معاونًا بالنياية العامة حتى رُقى إلى درجة رئيس نيابة عامة فئة (ب) ثم رئيس نيابة فئة (أ).

- عمل محاميًا عامًا لإدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة عامي 1992، 1993.

- شغل منصب مستشارًا بمحكمة استئناف المنصورة عام 1994، ثم مستشارًا بمحكمة النقض 1995.

- رُقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض منذ عام 1998 حتى انتهاء العام القضائي الحالي.

- تقلد عضوية مجلس القضاء الأعلى كنائبٍ ثانٍ لرئيس محكمة النقض حتى عُين اليوم رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى.